Dortmunds Jadon Sancho: «Ich liebe Pep immer noch»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho empfindet auch zwei Jahre nach dem Abschied von Manchester City noch große Zuneigung zu seinem früheren Fußball-Trainer Pep Guardiola. «Ich liebe Pep immer noch, ich liebe immer noch alle in dem Club, weil sie mich aus Watford geholt haben und mir geholfen haben, mich zu entwickeln», sagte der 19-Jährige in einem am Wochenende veröffentlichten Interview des Portals «Soccerbible». «Ich bin allen dankbar, die ein Teil meiner Reise bisher waren.»

Von dpa