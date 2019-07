Nordrhein-Westfalen-Tag 2020 findet in Köln statt

Köln (dpa/lnw) - Der Nordrhein-Westfalen-Tag 2020 findet vom 21. bis zum 30. August kommenden Jahres in Köln statt. Die Domstadt stehe wie kaum eine andere Stadt «für Offenheit, Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag bei der Bekanntgabe des Termins. Es ist das erste Mal, dass das Bürgerfest in der größten Stadt des Landes stattfindet.