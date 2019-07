Zwei Kinder in Dinslaken von Auto erfasst: schwer verletzt

Dinslaken (dpa/lnw) - Zwei Kinder sind im Kreis Wesel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das siebenjährige Mädchen und der fünfjährige Junge überquerten am Sonntagabend in einem verkehrsberuhigten Bereich in Dinslaken die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ein 66-Jähriger mit seinem Wagen mit den beiden zusammen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Mann Alkohol getrunken. Die Kinder wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand demnach nicht.