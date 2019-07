Bonn (dpa/lnw) - Ein Schwelbrand in einer Umspannungsanlage hat am Sonntagabend Tausende Menschen in Bonn vom Stromnetz abgeschnitten. Betroffen waren etwa 25 000 Haushalte in den Stadtteilen Hochkreuz und Plittersdorf, wie die Stadtwerke der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilten.

Von dpa