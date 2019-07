Hamminkeln (dpa/lnw) - Nach dem Saunaclub-Brand mit einem Toten in Hamminkeln (Kreis Wesel) ermittelt eine Mordkommission der Duisburger Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge. Die Brandursache sei indes weiterhin unklar, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Experten sicherten noch Spuren am Brandort.

Von dpa