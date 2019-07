Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) drückt beim Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung aufs Tempo. «Ich will erreichen, dass wir noch in dieser Wahlperiode die ersten Kraftwerke im Rheinischen Revier abschalten können», sagte der Regierungschef am Montag in Düsseldorf. Die Wahlperiode endet im Mai 2022.

Von dpa