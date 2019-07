Für Eifersuchts-Mord Komplizen gefunden: Männer vor Gericht

Sie sollen das Opfer im Oktober 2018 auf einem Parkplatz in Waldfeucht im Kreis Heinsberg in einen Hinterhalt gelockt, geschlagen, getreten, mit einem Messer attackiert und in den Kofferraum eines Autos gesperrt haben. Als sich der Mann daraus befreien konnte, soll ihn der 22-jährige Hauptangeklagte mit einer Vielzahl von Messerstichen auch in Brust und Hals attackiert haben. Der Mann starb an seinen Verletzungen.

Nach Gerichtsangaben wollten sich die Angeklagten am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen äußern. Nach 17 Prozesstagen ist das Urteil für den 30. September geplant. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.