Radfahrer bespritzt Autofahrer mit Wasser und verletzt sich

Paderborn (dpa/lnw) - Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Mann auf einem Fahrrad mitten im Straßenverkehr hat zu einer Verletzung und Ermittlungen der Polizei geführt. Bei der Auseinandersetzung am Samstag in Paderborn kam es zu einem Unfall, bei dem der 47-jährigen Radfahrer verletzt wurde. Er war in einem Kreisverkehr links neben dem Wagen gefahren. Die Männer lieferten sich ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der Radfahrer mit seiner Trinkflasche in Richtung Auto spritzte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Von dpa