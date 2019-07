Polizei entdeckt Maschinengewehr in Schlafzimmer von Ehepaar

Zülpich (dpa/lnw) - Ausgerechnet in seinem ehelichen Schlafzimmer hat ein Paar in der Eifel ein Maschinengewehr verwahrt, das die Polizei jetzt zufällig gefunden hat. Die Beamten waren nach Polizeiangaben von Montag wegen familiärer Probleme bei dem Paar. Dabei entdeckten sie neben dem schlafenden 65 Jahre alten Ehemann auch ein Maschinengewehr im Schlafzimmer, das teilweise mit einer Decke zugedeckt war. Der geweckte Mann gab an, dass das alte Gewehr aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr funktionstüchtig sei. Die Polizisten konnten das vor Ort nicht prüfen und nahmen die Waffe mit. Die Prüfung durch Fachleute der Polizei stand am Montag noch aus.

Von dpa