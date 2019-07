Mann gesteht der Polizei Bluttat: Lebensgefährtin verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 23-Jähriger hat in Duisburg seine Lebensgefährtin durch Stiche schwer verletzt und dann die Polizei alarmiert. Der mutmaßliche Täter wählte am Sonntagmorgen den Notruf und teilte mit, dass er seine Frau umgebracht habe. Als die Beamten eintrafen, ließ sich der junge Mann widerstandslos festnehmen, wie die Polizei am Montag berichtete. Er war alkoholisiert und hatte nach eigener Aussage zudem Drogen genommen.

Von dpa