Deutsche Basketballer freuen sich nach EM-Zuschlag

München (dpa) - Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat mit riesiger Freude auf den Zuschlag für die Finalrunde der EM in zwei Jahren reagiert. «Ich fühle mich wahnsinnig erleichtert und bin glücklich und zufrieden», sagte Verbandschef Ingo Weiss nach der Vergabe am Montag in München. «Aus meiner Sicht haben wir eine tolle Basketballgeneration, die Medaillen gewinnen kann.»

Von dpa