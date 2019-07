düsseldorf -

Bereits innerhalb der nächsten drei Jahre sollen in Nordrhein-Westfalen die ersten Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. „Ich will erreichen, dass wir noch in dieser Wahlperiode die ersten Kraftwerke im rheinischen Revier abschalten können“, kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in Düsseldorf an.