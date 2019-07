Anhänger auf A44 umgekippt: Autobahn lang gesperrt

Breuna/Kassel (dpa) - Auf der Autobahn 44 in Nordhessen ist am Dienstagmorgen der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Zwischen Warburg in Nordrhein-Westfalen und dem hessischen Breuna musste die Autobahn in Richtung Kassel für mehrere Stunden voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Erst am Nachmittag konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der umgekippte Auflieger wurde demnach beschädigt.

Von dpa