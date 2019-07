Tanklaster-Anhänger auf A44 umgekippt: Sperrung

Breuna/Kassel (dpa) - Auf der Autobahn 44 in Nordhessen ist am Dienstagmorgen der Anhänger eines Tanklasters umgekippt. Zwischen Warburg in Nordrhein-Westfalen und dem hessischen Breuna musste die Autobahn in Richtung Kassel gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Der umgekippte Auflieger wurde demnach beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen seien nur kleinere Mengen Heizöl ausgetreten. Bevor der Anhänger geborgen werden konnte, musste das verbliebene Heizöl am Morgen noch abgepumpt werden. Über die voraussichtliche Dauer der Sperrung konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Verkehr wurde ab Warburg umgeleitet. Der genaue Unfallhergang war ebenfalls noch unklar. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Von dpa