Laschet würdigt Müller: «Herzstück der Industriekultur»

Müller starb in der Nacht zum Dienstag in seiner Geburtsstadt Essen, wie ein Sprecher des Unternehmens Evonik der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Manager war schwer an Krebs erkrankt. Er wurde 73 Jahre alt.

«Von seinem innovativen Erbe werden noch viele Generationen leben», betonte Laschet . Persönlich verliere er mit Müller einen Ratgeber und einen Freund, dem er in vielen persönlichen Begegnungen viel zu verdanken habe.