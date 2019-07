Sting hört sich bei Barbier im Radio: «That's me»

Laut Rada war vor zwei Wochen bereits Stings Gitarrist in dem Laden. Am Montagmorgen sei dann ein Mann mit Begleitung aufgetaucht, der nach einem Termin fragte. «Eigentlich wäre es erst am Nachmittag gegangen. Aber da seien sie schon auf dem Weg nach Lyon, sagten die beiden», so Rada. Barbier Hüssein Jumaa Abdulla schob den Kunden noch ein - während Rada nach Fotos von Sting im Internet suchte: «Sicher war ich mir nämlich nicht.»

Als Rada dann ein jüngeres Bild fand und überzeugt war, habe er spontan den Sting-Song «Shape of my Heart» über Lautsprecher abgespielt. «Als er sich dadurch zu erkennen gab, hatte ich Gänsehaut», sagte Rada. Der Superstar habe sich neben dem Bart noch die Haarspitzen richten lassen. Nach einer Stunde war Sting wieder weg. «Aber er hat noch gutes Trinkgeld gegeben», so Rada.

Warum Sting so flüsterte, hatte vermutlich einen guten Grund: Wegen einer Kehlkopferkrankung hatte er ein Konzert, das für Montagabend in Bonn geplant war, kurzfristig abgesagt.