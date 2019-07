Wegen Fortuna-Heimspiel: Kein Freestyle in Düsseldorf

«Anscheinend sind die Verantwortlichen bei der Deutschen Fußball-Liga keine Sport-, sondern ausschließlich Fußballfans», sagte Pollen , nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) den gewünschten Sperrtermin der Fortuna für ein Heimspiel am 21. und 22. Dezember nicht berücksichtigt hatte.

Die DFL teilte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit, sie weise «die seitens des Organisators erhobenen Vorwürfe entschieden zurück». Zur Garantie aller Profi-Vereine, dass ihre Heimspielstätte an allen Spielterminen im Rahmenterminkalender zur Verfügung steht und der organisatorischen Schwierigkeit von sieben Erstligisten in Nordrhein-Westfalen komme in Düsseldorf die Besonderheit, dass auch Drittligist KFC Uerdingen in der kommenden Saison die Arena nutzt.

«In der 3. Liga fällt der 20. Spieltag auf das Wochenende 21./22. Dezember», erklärte die DFL: «Angesichts dieser Fakten und der offenbar benötigten Aufbauzeiten für das Wintersport-Event ist fraglich, weshalb die Veranstaltung angesichts des schon seit Dezember 2018 vorliegenden Rahmenterminkalenders für den 3./4. Januar terminiert wurde.» Schon im Vorjahr hatte das geplante Event aus ähnlichen Gründen abgesagt werden müssen.