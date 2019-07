Schwerverletzte nach Massenschlägerei auf Parkplatz festgenommen

Hamm (dpa/lnw) - Nach einer Massenschlägerei mit 20 bis 30 Beteiligten in Hamm sind die beiden schwerverletzten Männer vorläufig festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch mit. Am Dienstagabend sei offenbar ein Beziehungsstreit eskaliert, bei dem ein 33-Jähriger und ein 44-Jähriger unter anderem durch Messerstiche schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Der jüngere Beteiligte musste operiert werden, er wird im Krankenhaus von der Polizei bewacht. Der ältere Mann wurde nach seiner Entlassung aus der Klinik ins Polizeipräsidium Dortmund gebracht.

Von dpa