Feuerwehr rettet Mann aus dem Rhein

Bonn (dpa/lnw) - In Bonn hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch einen Mann aus dem Rhein gerettet. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers trieb der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache in Höhe der Beethovenhalle im Wasser. Er konnte sich an einem vor Anker liegenden Fahrgastschiff festhalten und wurde von den Einsatzkräften auf ein Rettungsboot gehoben. Der Mann kam mit leichter Unterkühlung ins Krankenhaus.

Von dpa