Jugendliche schießen mit Luftgewehr und verletzten Mann

Kreuztal (dpa/lnw) - Zwei Teenager haben mit einem Luftgewehr aus einem Wohnungsfenster geschossen und einen Mann verletzt. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen hatten die Waffe in der Wohnung der Familie des 14-Jährigen in Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein gefunden. Sie gehörte dem Vater des Jugendlichen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann kamen die Teenager im sechsten Stock des Mehrfamilienhauses laut Polizei «auf die dumme Idee, damit aus dem Fenster zu schießen». Der 41 Jahre alte Mann, der gerade von seinem Auto zu seiner Haustür ging, wurde am Oberkörper getroffen und leicht verletzt.

Von dpa