Gaskartusche explodiert: Mutter und Kleinkind verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einer Duisburger Wohnung sind am Mittwochmorgen eine 22-Jährige und ihr elf Monate altes Kind verletzt worden. Das Kleinkind schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gaskartusche eines Campingkochers in der Wohnung explodiert sein. Angehörige brachten das Mädchen direkt in ein Krankenhaus.

Von dpa