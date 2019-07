Gamescom in Köln mit erweiterter Fläche

Berlin/Köln (dpa) - Für die Gamescom stellt die Koelnmesse in diesem Jahr eine weitere Hallenebene für Events zur Verfügung. Insgesamt werde die Videospielmesse (20. bis 24. August) 210 000 Quadratmeter belegen, kündigte Gerald Böse, Chef der Koelnmesse, am Mittwoch in Berlin an. Das seien rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Auch damit solle die Aufenthaltsqualität für die Besucher erhöht werden.

Von dpa