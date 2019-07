Sicherheitspersonal in Düsseldorfer Bädern wird aufgestockt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem aggressiven Auftreten von Badegästen Ende Juni soll das Sicherheitspersonal in mehreren Düsseldorfer Bädern aufgestockt werden. Abhängig von den Temperaturen und dem erwartetem Besucheraufkommen werde die Zahl der Security-Kräfte erhöht, beschloss der Aufsichtsrat der Düsseldorfer Bädergesellschaft am Mittwoch in einer Sondersitzung. Das Düsseldorfer Rheinbad hatte an einem Wochenende wegen aggressiver Stimmung vieler Gäste zwei Mal vorzeitig schließen müssen. Daraufhin hatte das Rheinbad erstmals externes Sicherheitspersonal eingesetzt.

Von dpa