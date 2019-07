NRW-Minister Laumann will Digitalisierung sozial gestalten

Er beschreibt, wie bei Plattformen wie Netflix oder Instagram immer mehr Wertschöpfung von wenigen Personen geschaffen wird. Wie gnadenlos die Verdrängung ist, bis ein Großer übrig bleibt. „Die Schere wird extrem weit auseinandergehen“, sagt der 34-Jährige. In San Francisco, am Silicon Valley, hat er die Schattenseiten gesehen – die wachsende Schar prekärer Arbeitnehmer, abgehängt von der Digitalisierung. „Wir müssen die Digitalisierung mit unseren Werten gestalten“, erinnert er an die soziale Marktwirtschaft.

Das, wovor Peukert warnt, ist zugleich sein Geschäftsmodell: Mastplan bietet eine Plattform für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter fit für die digitale Welt machen wollen. In Video-Lektionen erläutern ausgewiesene Experten der Branche Begriffe und Zusammenhänge. Peukerts Credo: „Die digitale Transformation muss von innen kommen.“

Seine Sicht erscheint meilenweit entfernt von der Welt der Handwerksbetriebe: Beim Dortmunder Elektroinstallationsbetrieb Werner Kocher beispielsweise hat die digitale Welt mit der Zeiterfassung für die rund 1­00 Mitarbeiter via Smartphone begonnen. Es geht auch um moderne Haustechnik, die nicht ohne Programmierung auskommt. „Wir müssen auch die Jungen schulen, die haben auch Angst“, schildert Junior-Chef Ferdinand Kocher seine Erfahrung.

Mithilfe von „Digital Excellence in NRW“, einem Beratungsangebot des Landes, gelang es, die Mitarbeiter zu überzeugen. Dass das für ältere Mitarbeiter nicht einfach ist, hat Jörg Berkowitz, dem in Bochum ein Heizungs- und Sanitärbetrieb gehört, erfahren. Er stellt trotzdem alle Geschäftsprozesse um. „Für mich ist es wichtig, dass wir auf diesem Weg auch ältere Arbeitnehmer mitnehmen“, sagt Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), der in dieser Woche mit Unternehmern über Digitalisierung redet. „Man kann nicht ein Unternehmen in eine neue Zeit führen, ohne dass man die Menschen mitnimmt.“

In größeren Unternehmen muss oft erst der Betriebsrat überzeugt werden. Das ist beim Remscheider Maschinenbauer Oerlikon Barmag gelungen, wie Betriebsratsvorsitzende Sabine Kuhlmann schildert. Ihr hat die Lern- und Forschungsfabrik am Lehrstuhl für Produktionssysteme der Ruhr-Uni Bochum mit Schulungen geholfen, ihren Kollegen die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen. Daraus ist ein Modell geworden: Mehr als 300 Betriebsräte informieren sich in Bochum, wie sich Roboter auf Arbeitsplätze auswirken. „Wenn man Industrie 4.0 anfassen kann, sind die Betriebsräte leichter zu erreichen“, sagt Professor Dieter Kreimeier.