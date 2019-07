Schießerei in Dortmunder Friseursalon: Täter flüchtig

Im Internetdienst Twitter schrieb die Polizei, der Tatort an der Hansastraße in der Dortmunder Innenstadt sei weiträumig abgesperrt. «Wir gehen zurzeit nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Besucher der Dortmunder Innenstadt besteht», so die Polizei bei Twitter. Etwa eine Stunde nach der Tat hatten Spezialisten gegen 12.00 Uhr mit der Spurensicherung in und um den Friseursalon begonnen.