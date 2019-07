Der heimische Wald steuert auf eine ungeheure ökologische und wirtschaftliche Katastrophe zu. „Die Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 führt dazu, dass die gesamte Biologie des Waldes in höchster Gefahr ist“, sagt Philipp Baron Freiherr Heereman, Vorstandsvorsitzender des Waldbauernverbandes in NRW, unserer Zeitung.

Zwar sei das vergangene Jahr durch den starken Borkenkäfer-Befall und die Dürre auch schon problematisch gewesen, doch in diesem Jahr sei der ökologische Zustand des Waldes in NRW noch bedrohlicher. „Das liegt daran, dass jetzt auch gesunde Bäume kein Wasser mehr erhalten und sterben. Im letzten Jahr konnten die starken Bäume noch Wasser ziehen, jetzt gibt es keines mehr. Wir sind machtlos.“ Man könne zwar einzelne Bäume bewässern, doch bei größeren Flächen sei diese künstliche Form nicht anwendbar.

Fünf Millionen Bäume irreversibel geschädigt

Nach den Nadelhölzern sind jetzt flächendecken auch Buchen- und Eichen bedroht. Besonders schlimm ist nach Heeremans Worten die Situation im Münsterland, in Ostwestfalen und im Raum Paderborn. Dort seien selbst gesunde Bäume jetzt schon so geschädigt, dass sie demnächst Schädlingen wie dem Borkenkäfer zum Opfer fallen könnten.

Nach Informationen unserer Zeitung sind seit Beginn des Jahres 2018 bis Mitte Mai 2019 landesweit fünf Millionen Bäume durch Orkane, Borkenkäferbefall und die Trockenheit irreversibel geschädigt. Experten sprechen von „Totholz“. „Das wird uns noch Jahre beschäftigen, wir haben die Spitze des Eisbergs noch nicht gesehen“, sagt Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz in Münster.

13 Millionen Kubikmeter Schadholz

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte zuletzt eine Schadensbilanz für die ersten drei Monate dieses Jahres herausgegeben. Danach sind bundesweit bereits 13 Millionen Kubikmeter Schadholz angefallen. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl auf die Schadensmenge von 32,4 Millionen Kubikmetern steigen könnte. Dies hat natürlich sowohl für den Staat als auch die privaten Waldbauern gravierende wirtschaftliche Auswirkungen: Der Preis für Holz auf dem freien Markt hat sich bereits halbiert und liegt deutlich unter den „Herstellungskosten“.

Dazu kommt für die Eigentümer die kostenintensive Verpflichtung, das so genannte „Totholz“ aus den Wäldern zu entfernen, um die Fläche für eine mögliche Aufforstung wieder bereit zu machen. „Wir brauchen dringend und schnell Hilfe“, sagt Heereman. Konkret geht es um 16,5 Millionen Euro Hilfen vom Land. In der kommenden Woche will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sich mit dem Verband treffen.