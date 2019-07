Feuerwehr löscht brennende Wiese am Hambacher Forst

Merzenich (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat einen Brand auf einer Wiese am Hambacher Fost unter Kontrolle gebracht. Die Wiese habe auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Das Areal liege auf dem Betriebsgelände von RWE zwischen Wald und Abbruchkante des Tagebaus Hambach. Zur möglichen Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Waldbesetzer teilten per Twitter mit, dass starker Qualm durch den Wald ziehe.