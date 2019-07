Iserlohn (dpa/lnw) - Ein polizeibekannter Krimineller soll in Iserlohn Goldmünzen im Wert von deutlich mehr als 100 000 Euro aus einer Privatwohnung gestohlen haben. Es handele sich um Krügerrand-Münzen, die in einem Tresor aufbewahrt wurden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Von dpa