Mehr Kirchenaustritte in Nordrhein-Westfalen

Bonn (dpa/lnw) - Fast 50 000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die genaue Zahl betrage 49 755, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mit. Das sind deutlich mehr als 2017, als gut 38 000 Menschen in NRW der katholischen Kirche den Rücken kehrten. Die Gesamtzahl der Katholiken im bevölkerungsreichsten Bundesland fiel von 6,86 Millionen auf 6,75 Millionen.

Von dpa