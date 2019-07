Achillessehnenprobleme: Saison-Aus für Sprinter Menga

Leverkusen (dpa) - Für Sprinter Aleixo-Platini Menga vom TSV Bayer 04 Leverkusen ist die Leichtathletik-Saison vorzeitig beendet. Wie sein Verein am Freitag mitteilte, leidet der 31-Jährige unter anhaltenden Problemen am Ansatz der rechten Achillessehne. Menga war im vergangenen Jahr mit einer Zeit von 10,09 Sekunden Deutschlands bester 100-Meter-Sprinter. Wegen der Verletzung verpasst er die Weltmeisterschaften vom 28. September bis 6. Oktober in Doha.

Von dpa