Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Frau in Ratingen bei Düsseldorf ihre Tour gestartet hatte. Die Spuren an der linken vorderen Felge deuteten aber darauf hin, dass sie den Reifen in Duisburg verloren haben müsste. Es wird den Angaben der Polizei zufolge nun nach Zeugen für die Fahrstrecke der Frau und nach möglichen Unfallgeschädigten gesucht.