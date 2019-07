Kein Zugang zu Schweinezuchtbetrieb-Akten für Tierschützer

Münster (dpa/lnw) - Eine Tierschutzvereinigung hat keinen Anspruch auf Einsicht in die Akten über einen Schweinezuchtbetrieb. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster laut einer Mitteilung vom Freitag entschieden. Die Tierschutzvereinigung hatte beim Kreis Steinfurt beanstandet, dass in einem Zuchtbetrieb Sauen in zu kleinen Gitterboxen gehalten würden. Die Organisation beantragte Akteneinsicht und eine Beteiligung an dem Verwaltungsverfahren zu tierschutzrechtlichen Maßnahmen. Als der Kreis dies ablehnte, erhoben die Tierschützer Klage.

Von dpa