Leverkusen mit Niederlage und Unentschieden

Zell am See (dpa) - Das Trainingslager im Salzburger Land ist für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit einer Niederlage und einem Unentschieden zu Ende gegangen. Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag am Samstag zunächst dem englischen Erstligisten FC Watford mit 1:2 (0:1), im Anschluss erkämpfte sich die Werkself dank zweier Treffer von Lucas Alario im Alois-Latini-Stadion in Zell am See gegen SD Eibar ein 2:2 (0:1). Ekhi Bravo (33.) und Asier Benito (66.) hatten den spanischen Erstligisten zuvor mit 2:0 in Führung gebracht.

Von dpa