Düsseldorf -

Von Hilmar Riemenschneider

Die Behördenfehler im Fall des massenhaftem Kindesmissbrauch in Lügde verlangen auch von den Kommunen ein Umdenken, fordert NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP). Er will sicher stellen, dass künftig in jedem Jugendamt geschulte Fachleute für sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verfügbar sind, sagt er im Gespräch mit unserem Korrespondenten Hilmar Riemenschneider. Dazu komme eine völlig neue Herausforderung: sexuelle Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Der Fall aus Mülheim treibt auch Stamp um.