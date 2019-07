Doppelpack von Edmundsson sichert Bielefeld 2:1-Sieg

Verl (dpa/lnw) - Eine Woche vor dem Start in die Zweitligasaison hat Arminia Bielefeld die Generalprobe erfolgreich bestanden. Die Ostwestfalen kamen im letzten Testspiel am Sonntag durch einen Doppelpack von Joan Simun Edmundsson zu einem 2:1-(0:1)-Erfolg beim Regionalligisten SC Verl. Der Mittelfeldspieler verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum 1:1 (74. Minute) und erzielte kurz vor Schluss mit einem Distanzschuss den Siegtreffer (89.). Zuvor hatte Nico Hecker die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht (2.). Zum Meisterschaftsauftakt treffen die Bielefelder am 29. Juli im Montagsspiel auf den FC St. Pauli.

Von dpa