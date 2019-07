64-Jähriger nach Unfall zusammengebrochen und gestorben

Korschenbroich (dpa/lnw) - In Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss ist ein 64 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall beim Betrachten des Schadens zusammengebrochen und gestorben. Nach Angaben der Polizei blieb zunächst unklar, ob der Mann infolge des Unfalls starb oder ob es eine andere Ursache für den Zusammenbruch gab. Zuvor war der 64-Jährige demnach nach dem Abbiegen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines ebenfalls 64-Jährigen zusammengeprallt. Der Mann starb später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes dauern an.

Von dpa