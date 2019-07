Abi-Debatte: NRW-Schulministerin für größeren Aufgabenpool

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Debatte über eine bessere Vergleichbarkeit des Abiturs in Deutschland fordert Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) einen größeren gemeinsamen Aufgabenpool der Länder. Dieser zur Zeit aus vier Fächern bestehende Pool könnte auf weitere Fächer ausgedehnt werden, schlug die Politikerin in der «Rheinischen Post» (Montag) vor.

Von dpa