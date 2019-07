Dorferneuerung: Millionen für die Zukunft auf dem Lande

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fachwerk wird saniert, ein Dach erneuert oder ein Dorfladen errichtet: Die nordrhein-westfälische Landesregierung gibt im Dorferneuerungsprogramm Millionen Euro, um das Leben auf dem Land zu stärken. In diesem Jahr würden 282 Projekte in 129 Gemeinden mit rund 23 Millionen Euro von Land und Bund unterstützt, teilte das NRW-Bau-und Heimatministerium am Montag in Düsseldorf mit. Im Vergleich zu 2018 seien das rund 17,1 Millionen Euro mehr.

Von dpa