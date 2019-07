«Fatale Kettenreaktion»: Drei Verletzte nach Rennrad-Unfall

Overath (dpa/lnw) - Bei einer Rennrad-Karambolage in Overath haben sich zwei Kölner schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Montag berichtet. Ein weiterer Rennradfahrer wurde leicht verletzt. Die Betroffenen gehörten einer Gruppe von knapp 20 Radsportlern aus Köln an. Auslöser des Unfalls war nach Angaben der Polizei eine «fatale Kettenreaktion».

Von dpa