Tönnies-Familien streiten wieder vor Gericht

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach dem Ende eines Gerichtsstreits um die Führung in Deutschlands größtem Schlachtunternehmen gibt es wieder Ärger. Robert Tönnies, Mitgesellschafter des Unternehmens mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen, hat beim Landgericht Bielefeld einen Antrag auf eine Einstweilige Verfügung gegen die Tönnies-Holding gestellt. «Darüber wird am 9. August verhandelt», sagte ein Sprecher des Landgerichts am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Über den neu entflammten Familienstreit hatte zuvor die Zeitung «Neue Westfälische» berichtet.

Von dpa