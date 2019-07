Neuer Präsident für die deutschen «Sternsinger»

Aachen (dpa/lnw) - Neuer Präsident der katholischen Hilfswerke «Die Sternsinger« und Missio Aachen wird Pfarrer Dirk Bingener. Der 47-Jährige sei ernannt worden, teilte das Katholische Missionswerk Missio am Montag in Aachen mit. Sein Vorgänger, Prälat Klaus Krämer, scheide satzungsgemäß nach zwei Amtsperioden Ende Juli aus dem Amt. Bingener war zuvor viereinhalb Jahre lang als Bundespräses geistlicher Leiter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Er soll im Herbst in die neuen Ämter eingeführt werden.

Von dpa