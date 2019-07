Bauarbeiten: Einschränkungen am Autobahnkreuz Leverkusen

Düsseldorf (dpa/vml) - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen am viel befahrenen Autobahnkreuz Leverkusen einstellen. Wegen einer Fahrbahnsanierung werden Verbindungen zwischen den Autobahnen 1 und 3 von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen-NRW am Montag mit.