Mit Taxi vorgefahren und geflüchtet: Busfahrer überfallen

Aachen (dpa/lnw) - Zwei Männer sollen mit einem Taxi zu einem Überfall auf einen Busfahrer vorgefahren sein. Die Polizei konnte die beiden 30 und 31 Jahre alten Männer nach dem Vorfall in Aachen fassen, wie die Beamten am Montag berichteten. Sie sollen den Busfahrer laut Zeugen geschlagen und getreten haben. «Am Boden liegend, bedrohten sie ihn mit einer Schusswaffe. Danach stiegen sie wieder in das Taxi und fuhren weg», berichtete die Polizei.

Von dpa