Mann niedergestochen - Polizei will Opfer befragen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke in einem Vorgarten in Mönchengladbach setzt die Polizei bei ihren Ermittlungen auf die Aussagen des lebensgefährlich verletzten Opfers. Der 32-Jährige war nach einer Notoperation zunächst nicht ansprechbar, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.