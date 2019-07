Drohbrief stellt Verbindung zu Lübcke-Mord her

Köln (dpa) - In einem Drohbrief gegen einen WDR-Journalisten hat der Verfasser eine Verbindung zum mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hergestellt. «Das Schreiben beinhaltet einen Aufruf zum Mord», sagte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird der Kontext zu Walter Lübcke hergestellt.» Die Drohung richtet sich gegen den Leiter der «Monitor»-Redaktion, Georg Restle, der am 11. Juli in den «Tagesthemen» kritisch gegen die AfD Stellung bezogen hatte.

Von dpa