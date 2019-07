Rund zehn Millionen Euro für digitale Start-up-Helfer in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Digitale Innovationszentren sollen in Nordrhein-Westfalen verstärkt angehende Unternehmen unterstützen. Dafür hat die Landesregierung rund zehn Millionen Euro bis 2022 bewilligt. Das teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf mit. Mit dem Geld sollen fünf regionale Netzwerke in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Münster weiter gefördert werden.

Von dpa