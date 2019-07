Rahmenvertrag setzt Standards für mehr Selbstbestimmung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Eingliederungshilfen für Behinderte sind in Nordrhein-Westfalen neu justiert worden. Eine über 200 Seiten starke Rahmvereinbarung regelt die Unterstützungsleistungen für rund 250 000 Menschen mit wesentlichen Behinderungen in NRW ab 2020. Das berichteten die beteiligten Landschafts-, Wohlfahrts- und Kommunalverbände nach der Unterzeichnung am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa