Monheim (dpa/lnw) - Nachdem ein 36-Jähriger in Monheim auf offener Straße umgebracht wurde, ermittelt die Polizei wegen Totschlags. Dies sei eine vorläufige Bewertung, die sich in die eine oder andere Richtung ändern könne, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage.

Von dpa