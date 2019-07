Metro steigert Umsatz: Russland-Geschäft weiter schwierig

Düsseldorf (dpa) - Der Handelskonzern Metro hat im dritten Geschäftsquartal von dem späten Ostergeschäft sowie dem Verkauf von Immobilien profitiert. Weiter schwierig läuft das Geschäft in Russland. Der Umsatz des Handelskonzerns stieg in den Monaten April bis Juni um 2,8 Prozent auf knapp 7,6 Milliarden Euro, wie Metro am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Schwung brachte das Ostergeschäft, das in diesem Geschäftsjahr erst in das dritte Quartal fiel. Im Vorjahr lag es im zweiten Quartal.

Von dpa