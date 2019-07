Firat bewahrt S04 vor weiterer Niederlage: 1:1 in Enschede

Enschede (dpa) - Nachwuchsspieler Berkan Firat hat den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 vor einer weiteren Testspielniederlage bewahrt. Der junge Mittelfeldspieler traf am Dienstagabend in der 80. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand beim niederländischen Erstligaaufsteiger FC Twente Enschede. Zuvor hatte Aleksandar Laukart die Gastgeber vor 19 000 Zuschauern im Stadion De Grolsch Veste in Führung gebracht (80.). Zuletzt hatten die Schalker 1:2 gegen Norwich City verloren.